Кто выиграл билеты на концерт песен Владимира Высоцкого

В субботу, 6 марта, на сцене Дома музыки в Калуге состоится концерт «Мне есть что спеть...» (12+).

- В программу вошли песни Владимира Высоцкого в исполнении Алексея Майорова и Калужского Муниципального камерного оркестра. Дирижер – Александр Левин, - рассказали организаторы.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Екатерине Борисовой и Тимофею Иванову.