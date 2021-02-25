Разыгрываем билеты на концерт группы «ПЯТЕRО»

В ближайший вторник, 2 марта, на сцене Дома музыки в Калуге выступит московская группа «ПЯТЕRО» - бойз-бэнд из пяти парней.

- Новая программа «NanoAcappella. Возвращение» (6+) - это вокальное шоу от признанных мастеров жанра акапелла, - рассказывают организаторы. - Возможность услышать, как при помощи одних лишь голосов, без единого музыкального инструмента, ребята воспроизводят звуки гитары, бас-гитары, ударной установки...

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