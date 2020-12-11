Разыгрываем билеты на концерт группы «Мираж» в Калуге

В следующую пятницу, 18 декабря, на сцене Concert Hall в Калуге выступит знаменитая группа «Мираж». В Калугу приедет полный состав с солисткой Екатериной Болдышевой и гитаристом Алексеем Горбашовым.

Как сообщают организаторы, музыканты сыграют свои новые песни и нетленные хиты, ставшие символом эпохи конца 80-х - начала 90-х: «Музыка нас связала», «Я снова вижу тебя», «Безумный мир», «Я жду тебя», «Море грёз» и другие.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на этот концерт. Подробнее по ссылке. Не забывайте маски и сохраняйте социальную дистанцию.