Картину Ренуара из Эрмитажа привезли в Калугу

В пятницу, 9 октября, в калужском Музее изобразительных искусств открылась выставка картины Пьера-Огюста Ренуара «Девушки за фортепиано» из собрания Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

- На картине изображены две юные девушки, склонившиеся над клавишами инструмента. Работая над сюжетом, художник выполнил не менее шести вариаций похожей композиции, - рассказали организаторы выставки. - Один из вариантов, подписанный автором и представляющий особую художественную ценность, экспонируется в Эрмитаже.

На выставке также можно ознакомиться с творчеством выдающегося французского художника-импрессиониста.