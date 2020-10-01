С 18 октября по 3 ноября в Калуге пройдет Всероссийский фестиваль актуального искусства MOST. В его программе более 50 проектов в направлениях: перформанс, видео-арт, extended reality, стрит-арт, паблик-арт, site-specific, иммерсивный и физический театр, современная драма, арт-баттл, contemporary dance, экспериментальная опера и многих других.

Основная идея фестиваля: если зритель не заходит на территорию современного искусства, то искусство само найдет к нему дорогу. Актуальное искусство происходит здесь и сейчас и неразрывно связано с нашей повседневностью.

Мероприятия фестиваля пройдут на 15 площадках в Калуге и области, в том числе на вокзале, в купеческой усадьбе, в торговом центре, в заводском цеху, на кафедре университета.

Среди участников - как молодые авторы, так и известные художники: Александр Шишкин-Хокусай, Александр Кокс, Иван Горшков, Максим Татаринцев, Катя Царева, Алексей Васильев, Юлия Агеносова, Виктор Пономаренко, Петр Чумаков и другие.

Зрители смогут увидеть, к примеру, трехдневный арт-баттл – состязание художников на кистях и красках, во время которого они будут трансформировать работы друг друга.

Художник из Краснодара Александр Кокс раскрасит один из троллейбусов, который в обновленном виде будет курсировать по привычному городскому маршруту.

В театральную программу фестиваля войдут спектакли и перформансы от театральных коллективов Москвы, Петербурга, Тулы, Ярославля и Калуги. Зрители смогут увидеть гастрольные спектакли Центра им. Вс. Мейерхольда и театра «Июльансамбль» (мастерская Виктора Рыжакова), Инженерного театра AXE, Театральной компании БАРАБАН, Театра им. Волкова, Квартеатра, Community Stage, театра ПТТ.

Ожидается несколько премьер от театральной лаборатории PRO ART`S. Спектакль «Созвездия» по пьесе британского драматурга Ника Пейна поставит Леонид Прокофьев. Константин Солдатов готовит две новые постановки: спектакль «Джульетта выжила» и читка-перформанс по пьесе Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». Увидят зрители и полюбившийся им спектакль «Человек из Подольска».

Один из дней фестиваля откроется образовательным форумом с участием восьми экспертов в разных областях искусства.