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В Калуге покажут космос

Екатерина Шевелева , Фото: ИКЦ.
Опубликовано: 01.09.2020 10:55 2 686
В Калуге покажут космос

«Циолковский Фест» пройдет в Инновационном культурном центре с 6 по 12 сентября.

Фестиваль проводится в Калуге в восьмой раз. Его команда год за годом доказывает, что современное искусство не только существует, но и заслуживает внимания и поддержки. Тема фестиваля – «Небесное и земное», в его программе – выставки, творческие встречи, перформансы, театральная премьера.

- Вся программа фестиваля – о человеке, о том, как он осознает себя в этом бескрайнем космическом пространстве, - рассказывает художественный руководитель фестиваля Анна СЕНАТОВА.

«Циолковский Фест» – это творческий эксперимент, результат которого невозможно предсказать. Режиссер Дмитрий БУРХАНКИН уверен, что смысл этого поиска – подготовить почву для ренессанса, который обязательно будет.

Откроет фестиваль вернисаж выставки «Личный космос», который состоится 6 сентября в 14:00 в выставочном зале ИКЦ. «Личный космос» - это выставка девяти современных художниц, живущих в разных частях мира. Почетная участница – летчик-космонавт Ирина Соловьева. В дни фестиваля пройдет панельная дискуссия, посвященная выставке, и несколько экскурсий.

Еще одно ключевое событие первого фестивального дня – театральная премьера. В 18:00 зрители увидят «work in progress» Дмитрия Бурханкина «Космос» по пьесе современного драматурга Алексея Житковского. В главной роли Светлана Никифорова, сына героини играет Иван Дыба. «Work in progress», как пояснил Дмитрий Бурханкин – это промежуточный этап между читкой пьесы и готовым спектаклем. Пьеса - о любви и о космосе. Интересно, что мужчины и женщины воспринимают ее совершенно по-разному.

Презентация поэтического сборника Мити Горенского «Per Se» состоится 8 сентября в 18:00. У этой книги непростая история, автор работал над ней более трех лет.

- В чем главная ценность философии? В том, что она никому не нужна, - вспомнил слова известного философа Митя Горенский, и добавил, это справедливо и для поэзии.

Перформанс Анны Гарафеевой «Комета Ники» посвящен творчеству французской художницы Ники де Сен-Фалль. В ярком, жизнеутверждающем представлении участвуют не только танцовщики, но и цирковые артисты, а также участники группы «Абстракция в керамике», которые создадут скульптуры женщин в стиле де Сен-Фалль. Премьера перформанса - 12 сентября в 14:00 во внутреннем дворике ИКЦ.

В рамках фестиваля состоится презентация проекта «Парад планет», направленного на поддержку творческих инициатив молодых художников и кураторов региона.

Екатерина Шевелева , Фото: ИКЦ.
Опубликовано: 01.09.2020 10:55 2 686
Тэги: культура
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