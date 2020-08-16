«Архстояние» в Калужской области перенесли на сентябрь

Арт-объект под названием «Бобур» гостям фестиваля представили в 2013 году

В этом году знаменитый арт-фестиваль в Никола-Ленивце пройдет не летом, как это было традиционно, а осенью. На его официальной страничке сообщаются даты - с 4 по 6 сентября.

Тема фестиваля уже обозначена и звучит весьма необычно – «Лень».

- В российской культуре лени всегда уделяли много внимания. Ее значение противоречиво: с одной стороны лень считалась злом, с другой — благом. Арт-парк Никола-Ленивец — это гигантская территория, обойти которую — уже сам по себе вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху. Но как правильно лениться в этом месте? Свою версию расскажут современные художники Игорь Шелковский, Иван Горшков, Алексей Лука и другие через новые объекты, перформансы и музыку, - рассказали организаторы фестиваля.

Известно, что в этом году гости фестиваля увидят как минимум три новых арт-объекта.

Первый – мост под названием «Красный лес» - это объект из брусков шестиметровой длины. Вся конструкция окрашена в ярко-красный цвет, что резко выделит ее на фоне летней зелени или бело-черных тонов зимнего сезона. Все сооружение является мостом над неглубоким естественным оврагом за «Аркой Бернаскони».

Еще один объект «Беседка» представляет собой архитектурное сооружение, точнее нечто среднее между скульптурой и архитектурой. Это некое подобие беседки, напоминающее мистические руины.

Третье творение – «Дом художника» – внешне напоминает фрагмент скалы или глыбу неровной формы. Внешняя часть постройки будет создана из материалов, найденных в соседних деревнях — художник использует детали с историей. Арт-объект собирается из ненужных заборов, дерева, кровли, наличников. При этом окна и другие функциональные элементы — современные.