В Обнинске открылись кинотеатры

В четверг, 30 июля, в Обнинске после вынужденного карантина открылись кинотеатры.

Для безопасности посетителей в кинотеатрах города введены временные правила посещения. В них организованы места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками.

Зрители и сотрудники должны находиться на социальной дистанции друг от друга - не менее 1,5 метра. Это распространяется на кассы, фойе и буфеты кинотеатров, а также учитывается при расстановке сидячих мест в зале и фойе.

Администрации кинотеатров обязаны осуществлять ежесменную влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Кроме этого каждые два часа должна проводиться дезинфекция всех контактных поверхностей кинотеатра, туалетных комнат и кинозалов.

Посетителям рекомендуют использовать гигиенические маски.

Интервалы между сеансами не должны быть меньше 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы проветрить и убрать кинозалы.

При выдаче 3D-очков, неупакованных в индивидуальную защитную упаковку, будут выдаваться дезинфицирующие салфетки.