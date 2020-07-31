В Обнинске открылись кинотеатры

В четверг, 30 июля, в Обнинске после вынужденного карантина открылись кинотеатры.
Для безопасности посетителей в кинотеатрах города введены временные правила посещения. В них организованы места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками.
Зрители и сотрудники должны находиться на социальной дистанции друг от друга - не менее 1,5 метра. Это распространяется на кассы, фойе и буфеты кинотеатров, а также учитывается при расстановке сидячих мест в зале и фойе.
Администрации кинотеатров обязаны осуществлять ежесменную влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Кроме этого каждые два часа должна проводиться дезинфекция всех контактных поверхностей кинотеатра, туалетных комнат и кинозалов.
Посетителям рекомендуют использовать гигиенические маски.
Интервалы между сеансами не должны быть меньше 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы проветрить и убрать кинозалы.
При выдаче 3D-очков, неупакованных в индивидуальную защитную упаковку, будут выдаваться дезинфицирующие салфетки.
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