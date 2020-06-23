Сериал «Жуки-2» снимут в Калужской области

В Калужской области в ближайшее время собираются снимать два фильма.

- В настоящее время рассматриваются две заявки от кинокомпаний на проведение съемок в Калужской области, - сообщило 23 июня региональное министерство культуры. - Это художественный фильм «Беглецы» режиссера Яна Девятова, производство которого осуществляется при поддержке Минкультуры России, и «Жуки 2» режиссера Константина Колесова.

Напомним, первый сезон популярного сериала «Жуки» снимали недалеко от Калуги - в деревне Нижние Подгоричи Перемышльского района.