Кинокритик: «Калужским кинотеатрам не хватает более жёсткого отношения к посетителям»

На этой неделе замруководителя калужского Роспотребнадзора Сергей Павлов заявил, что ждать снятия ограничений пока не приходится, а значит калужским киноманам придется еще неизвестно сколько обходиться без кинотеатров.

И чтобы хоть немного скрасить это ожидание, мы подготовили интервью с калужским кинокритиком Ильей Маклаудом, владельцем «Ютуб-канала» КиноФинт, и расспросили его о том, чего не хватает калужским кинотеатрам, почему в Калуге до сих пор не используют новый формат кинопросмотров, что не так с российским и голливудским кинематографом.

- Илья, начнем с вопроса, как вы выбираете фильмы для своих рецензий?

- Я пишу рецензии на те фильмы, после просмотров которых мне просто хочется высказаться, а это почти все, что я смотрю. А смотрю я почти все, кроме фильмов ужасов - они мне не интересны, как и фильмы с фэнтези-сеттингом. Ну, и сейчас реже стал смотреть комедии.

Все, что касается обзоров фильмов - это на 100% мое мнение. Над рецензиями работаю один.

- В последнее время западная киноиндустрия выдает в основном блокбастеры по книгам, комиксам, компьютерным играм. О чем, на ваш взгляд, это говорит? Кризис в сфере киносценариев или это естественный процесс киноэволюции?

- Нет, никакого кризиса в сценарном производстве нет. Фильмы с качественными оригинальными сценариями продолжают выходить, но нужно понимать, что киноиндустрия, как бы ни хотелось думать о ней, как об искусстве, это, в первую очередь, бизнес, который нацелен на зарабатывание денег.

Соответственно, экранизация видеоигр, книг или комиксов - это более выгодное мероприятие, так как у них уже есть готовая аудитория в лице фанатов. Плюс к этому у успешной книги или комикса, как правило, есть книги-продолжения, по которым можно снять еще один фильм, за ним другой, и заработать ещё и ещё.

- Вопрос в продолжение предыдущего: есть мнение, что киноиндустрия проигрывает конкуренцию игровой. Взять ту же GTA 5, которая принесла создателям более 6 миллиардов долларов при бюджете сопоставимом с бюджетом «Аватара», который принес в разы меньше. Так ли это на ваш взгляд? Вытеснит ли игровая индустрия киноиндустрию на задворки?

- Ну, она, скорее, проигрывает в показателях прибыли отдельных продуктов, и потом, много ли вы знаете игр, которые заработали миллиард в продажах? Фильмов-то гораздо больше.

И потом, зачастую игры - это долгоиграющие бизнес-машины, которые могут продаваться спустя годы после релиза и приносить деньги создателям (и немалые) за счет многопользовательских режимов.

Фильмы же обычно берут основную кассу на старте, то есть в первые несколько месяцев после премьеры. Опять же, люди могу увлекаться и кино, и играми, и это не делает эти индустрии конкурентами.

Кроме того, посмотрите на опыт прошлого. С появлением радио никуда не делись консерватории, а с появлением кино не умер театр, а когда появилось телевидение, кино и литература не канули в Лету. Так же будет и тут. Никуда кино не денется, пока оно приносит миллиарды денег, и всегда будут зрители, не интересующиеся видеоиграми, но любящие кино.

- Что скажете о российском кинематографе. Куда он движется? Почему нам редко удаются блокбастеры?

- Российский кинематограф, несмотря на культурную близость к западному, увы, до сих пор не на мировом уровне. Мне бы хотелось видеть много хороших российских фильмов, но удаются они редко. Причем, как правило, это проекты, которые сами себя не окупают.

А блокбастеры у нас просто не умеют снимать. Причем, иногда это происходит потому, что бюджет не соответствует желаемому. Никто не готов вложить 100 миллионов долларов в российские блокбастеры, а ведь это средний бюджет современного голливудского.

Сказывается и отсутствие опыта у российских кинематографистов, плюс у нас кино частично существует за счет государственных дотаций, что тоже накладывает свой отпечаток. В Голливуде такого нет.

- А в чем тогда причины успеха блокбастера «Т-34»?

- Тут сработало несколько факторов. Он выстрелил за счет удачной даты премьеры – вышел под Новый год. Плюс это фильм на любимую многими тему танков, плюс Великая Отечественная, плюс знакомые многим актеры. Но фильм не особо интересный, кстати.

- Как вы думаете, почему в Калуге до сих пор нет IMAX и 4DX-кинотеатров?

- Потому что наша публика не готова платить по 1000 рублей за билет. Для таких проектов нужно задействовать огромную площадь, строительство будет дорогое. Такое мероприятие в Калуге, скорее всего, не окупится.

- Можете оценить качество выборки фильмов для показа на больших экранах Калуги? Ведь премьер больше, чем попадает на калужские экраны, и некоторыми из них жертвуют. Насколько удачно это делается?

- В общем и целом в Калуге можно посмотреть большинство премьер, которые выходят в России, но я был вынужден несколько раз ездить в другие города, чтобы посмотреть ряд фильмов. Это «Бивень», «Мачете» и еще несколько других. Но оно и понятно, задача кинотеатров не предоставлять больший выбор, а зарабатывать деньги. Им выгоднее вводить дополнительные сеансы известных картин.

- Чего, по-вашему, не хватает калужским кинотеатрам?

- Не хватает, я бы сказал, более жесткого отношения к посетителям. Я довольно часто вижу на сеансах детей на фильмах с пометкой 16+, например. Да, возможно, они с родителями, но я считаю, что кинотеатры не должны пускать их на сеанс, в том числе потому, что часто они мешают просмотру.

Ну, и второе, что мне не нравится в наших кинотеатрах - часто у фильмов есть сцены после титров, но кинотеатр выключает показ до них.

- Можно ли написать рецензию о фильме, не досмотрев его и допустимо ли такое?

- Можно, но это будет обзор в духе - почему я не смог досмотреть фильм.

- Вы на этом зарабатываете?

- Конкретно сами обзоры не приносят ничего, это мое хобби. Канал, по сути, убыточный. Я трачу деньги на покупку оборудования для съемок и прочее, но это не окупается.

Однако есть небольшие деньги с донатов на прямых эфирах. Это примерно две-три тысячи рублей в месяц.

- Сколько времени занимает написание одной рецензии?

- Сценарий и стандартный обзор отнимает от часа до четырёх, съемки - где-то час, и до трёх часов уходит на монтаж.

- Назовите ТОП-10 иностранных фильмов, которые, на ваш взгляд, должен посмотреть каждый.

- «Клерки», «Джанго освобожденный», «Королевство полной луны», «Империя наносит ответный удар», «Форест Гамп», «Терминатор», «Помни» (Мементо), «Бегущий по лезвию», «Чужой», «Назад в будущее».

- А ТОП-10 российских фильмов назовете?

- «Брат», «Жмурки», «День радио», «Со мною вот что происходит», «Ч/Б», «Дурак», «Как я провел этим летом», «Праздник», «Салют-7», «Неадекватные люди».

- Почему вы бы посоветовали именно их?

- Голливудские, чтобы сложилось понимание, какие в принципе бывают фильмы и, грубо говоря, чтобы сформировать вкус к хорошему кино. А российские, скажем так, чтобы правильно считался наш культурный код. Чтобы появилось понимание, что правильно и не правильно как в кино, так и в жизни.

Досье

Илья Юрьевич Маклауд



35 лет, живет в Калуге. Холост, детей нет. Учился в калужском финансовом университете. Сейчас работает в одной из управляющих компаний Калуги.



Кино увлекается с детства. Первые рецензии стал составлять в 16 лет, а позже, дорвавшись до Интернета начал вести ЖЖ о кино, затем писал в ВК и в конце-концов остановился на видеорецензиях в «Ютубе».



На данный момент на своем канале «КиноФинт» Илья опубликовал 94 видеорецензии.



Любимая книга - «Автостопом по галактике».



Любимый фильм - «Звёздные войны».