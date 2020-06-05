Фестиваль «Дикая мята» перенесли на 2021 год

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» перенесён на 2021 год. В пятницу, 5 июня, KP40 об этом сообщили организаторы мероприятия. Напомним, он многое время проводился в Калужской области, а в последние годы – в Тульской.

- Мы пристально следим за ситуацией с COVID-19 и понимаем, что перенос на 2021 единственно верное решение! – заявила команда фестиваля. - В первую очередь вопрос нашей ответственности перед вами: тут и невозможность привезти иностранных артистов, невозможность построить запланированные объекты и сцены, но главное, невозможность гарантировать безопасность для всех вас. Давайте вместе переживем это и встретимся на «Дикой Мяте» в 2021 году.

Организаторы заявляют, что сделают все возможное, чтобы «Дикая Мята 2021» - стала лучшей за всю историю фестиваля.

- В связи с вынужденным переносом, мы оказались в сложной ситуации и нам нужна ваша поддержка: просим вас по возможности не сдавать билеты — это сохранит фестиваль и его команду, - говорится в пресс-релизе. - Все номиналы билетов, приобретённые на 2020 год, будут действительны в 2021 году. Кроме того, для тех, кто не сдаст билет, мы приготовим специальные памятные браслеты, а также уникальные знаки отличия. Так мы, и остальные зрители будут видеть тех, кто помог «Дикой Мяте» в сложный период.

Те, кто всё-таки хочет сдать билеты, могут воспользоваться этим сервисом.