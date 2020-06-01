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Организатор «Дикой мяты» рассказал, чего лишатся меломаны в этом году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.06.2020 11:44 0 624

Премьера внеочередного выпуска Mint Music Home «MUSIC vs COVID-19 World Tour» уже на официальном YouTube-канале.

Какие фестивали состоятся этим летом, а какие перенесены?

Как помогает правительство организаторам концертов, туров и фестивалей?

Как COVID-19 изменил мировую музыкальную индустрию?

За 40 минут авторы видео совершили путешествие из Европы в Азию с остановкой в России и поговорили с представителями фестивалей: Glastonbury (Великобритания), The Great Escape (Великобритания), Park Live (Россия), Colours of Ostrava (Чешская Республика), «Рок над Волгой» (Россия), OpenAir St.Gallen (Швейцария), «Доброфест» (Россия), Zandari Festa (Южная Корея), Stereoleto (Россия), DMZ Peace Train Music Festival (Южная Корея).

Программу подготовила команда фестиваля «Дикая Мята», который ранее проводился в Калужской области, а последние годы – в Тульской.

Другие видео на канале фестиваля.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.06.2020 11:44 0 624
Тэги: культура фестиваль видео
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