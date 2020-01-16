«Босфор» накрыл Калугу

Проект Teletape появился в прошлом году и практически сразу стал флагманом едва живой калужской инди-сцены.
Причём абстрактное «флагманство» музыканты совмещают и с вполне конкретным «культуртрегерством». Соскучившиеся по синергии Маштаков и Григорьев развели бурную деятельность, совмещая записи собственных песен с организацией концертов и фестивалей. Сперва был реанимирован Karmapolis, известный калужанам как «Фестиваль под ракетой», а затем придуман и собственный проект под названием «Босфор», приуроченный ко Дню города.
Собственно, именно тогда и должна была состояться премьера одноимённого клипа. Ребята даже показывали мне почти готовый вариант, однако сведение музыки затянулось, и «городу и миру» видео было продемонстрировано уже в начале 2020-го.
Война войной, а шампанское —по расписанию
Люди стекались в арт-резиденцию на Театральной, и небольшое лофтовое пространство постепенно заполнялось разнообразной публикой. Некоторые были с детьми.
У большинства пришедших как-то неожиданно в руках обнаружились бокалы с шампанским и красным вином: гардеробная на время премьеры превратилась в импровизированный бар.
Атмосфера получилась очень камерная: кто-то слушал музыку, сидя в кресле, люди общались, курящие выходили на балкон, а художник Алексей Васильев переквалифицировался в бармена.
Общее благостное настроение несколько потревожил режиссёр Константин Солдатов, прочитавший пьесу Юлии Поспеловой «Война», рифмованную историю гибели игрушечных солдатиков с аллюзиями на Вторую мировую.
По словам Константина, у него есть планы сделать полноценный кукольный спектакль по этой пьесе с видеокамерой и проекцией на экран, как это было в «Горке».
Продолжение статьи можно прочитать в архиве газеты «Калужский перекресток».
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