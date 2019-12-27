Разыгрываем билеты на спектакль с Татьяной Кравченко

В следующую пятницу, 3 января, в Калуге на сцене «Арены КТЗ» покажут спектакль «Сирена и Виктория». В главных ролях – звезды сериала «Сваты»Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.

- Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» - две подруги, - рассказывают организаторы. - Сирена - успешная предпринимательница, которая добилась больших успехов в бизнесе. Виктория – скромный педагог, натура тонкая и изысканная. Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. От Виктории уходит муж, ну а бойкая Сирена тут же советует ей найти другого спутника жизни. В один из вечеров, Сирена, приглашает мужчину по вызову – некого Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное…

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