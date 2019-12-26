Разыгрываем билеты на два спектакля для детей

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В следующую пятницу, 3 января, на сцене «Арены КТЗ» пройдёт интерактивный спектакль для детей «Три кота: С Новым годом!».
- На спектакле котята вместе с маленьким зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться, - рассказали организаторы.
Розыгрыш билетов по ссылке.
А во вторник, 7 января, московский театр детской сказки Натальи Солей представит калужанам сказку «Снежная королева». Не путайте со «Снежной королевой», которая в драмтеатре. Розыгрыш на этот спектакль здесь.
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