Кто выиграл билеты на «Новогодние приключения в компьютерном королевстве»

Новогоднее представление «Новогодние приключения в компьютерном королевстве» для детей и их родителей пройдет в Калужской филармонии в воскресенье, 29 декабря.

- На встречу с ребятами спешат Дед Мороз со Снегурочкой. И друзья все вместе спасают новогодний праздник, - рассказали организаторы. - Побеждают зло новыми компьютерными технологиями, а затем вместе с ребятами встречают Новый год! В новогоднем представлении прозвучат лучшие новогодние музыкальные хиты в исполнении артистов филармонии и студии эстрадной песни «Акцент».

После представления в фойе 2-го этажа детям обещают встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодний хоровод у ёлочки, конкурсы и возможность сфотографироваться со всеми героями.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на это представление. Повезло Светлане Серегиной. Поздравляем!