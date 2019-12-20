Разыгрываем билеты на «Новогодний вечер с оркестром»

В ближайшую среду, 25 декабря, на сцене Калужского Дома музыки пройдёт «Новогодний вечер с оркестром».

- В концерте муниципального камерного оркестра под управлением Александра Левина прозвучит популярная классическая музыка: танцевальные пьесы Штрауса , Динику, Поволоцкого, - рассказали организаторы. - Солисты Елена Шумаева (сопрано) и Дмитрий Логунов (баритон) исполнят арии и дуэты из известных оперетт Кальмана и Легара.

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