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Кто выиграл билеты на «Рождественские истории с органом»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2019 08:25 0 87
Кто выиграл билеты на «Рождественские истории с органом»

В субботу, 14 декабря, на сцене Дома музыки в Калуге пройдет концерт «Рождественские истории с органом»

- Истории о любви, добре и милосердии в рождественские дни расскажут солистка Калужского дома музыки Виктория Тантлевская и актёр Калужского областного драматического театра Дмитрий Денисов, - сообщили нам организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Марине Пожаровой. Поздравляем!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2019 08:25 0 87
Тэги: культура
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