Разыгрываем билеты на концерт Владимира Маторина

В субботу, 14 декабря, на сцене Калужской областной филармонии известный советский и российский оперный певец, народный артист России Владимир Маторин выступит с программой «Шедевры русской музыки».

- Владимира Маторина называют мастером перевоплощений, - говорят организаторы. - О таком репертуаре, как у него, грезят певцы - сейчас в его послужном списке больше шестидесяти партий. Маторина называют продолжателем шаляпинских традиций в вокальном искусстве. Его невероятный голос трогает до глубины души, природный артистизм позволяет зрителям прочувствовать все радости и переживания героя, удивительная музыкальность не оставляет ни одного слушателя равнодушным.

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