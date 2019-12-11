Разыгрываем билеты на «Рождественские истории с органом»

В субботу, 14 декабря, на сцене Дома музыки в Калуге пройдет концерт «Рождественские истории с органом»
- Истории о любви, добре и милосердии в рождественские дни расскажут солистка Калужского дома музыки Виктория Тантлевская и актёр Калужского областного драматического театра Дмитрий Денисов, - сообщили нам организаторы.
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