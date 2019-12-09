Кто выиграл билеты на концерт «Хочу победить смерть... Чайковский П. И.»

В понедельник, 9 декабря, в Калужской областной филармонии заслуженный артист России Гарри Азатов продолжит музыкально-лекторийную программу из цикла «О музыке и не только...».
- Гениальный композитор П. И. Чайковский нарочно выпил сырую воду в разгар эпидемии холеры. Для чего он это сделал? Неужели он действительно хотел умереть? Ответы на этот и многие другие вопросы вы сможете найти вместе с заслуженным артистом России Гарри Азатовым, - обещают организаторы.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Оксане Новиковой. Поздравляем!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!