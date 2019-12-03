Кто выиграл билеты на аргентинское танго

Как мы уже рассказывали, аргентинское танго из Буэнос-Айреса покажут вечером во вторник, 3 декабря, на сцене Калужской филармонии. Это новая работы Маркоса Аялы на музыку Астора Пьяццоллы с оригинальными песнями, специально написанными для этой постановки. Труппа состоит из 12 исполнителей.

- «Буэнос Айрес Танго» представляет собой музыкальное шоу, разработанное таким образом, чтобы общественность могла на мгновение представить, как танго развивалось на протяжении истории в Буэнос-Айресе, - рассказали организаторы. - Благодаря своему музыкальному стилю, стилю в одежде и поведении, дух танца, чувственность и харизма сохранились и по сей день.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета. Повезло Галине Горбачевой. Поздравляем!