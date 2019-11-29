Кто выиграл билеты на «Пикник», Кадышеву и «Щенячий патруль»

Подводим итоги наших розыгрышей билетов на несколько концертов, которые пройдут на сцене «Арены КТЗ» в Калуге.

Утром в субботу, 30 ноября, артисты представят шоу ростовых кукол «Щенячий патруль. Навстречу приключениям». Билеты выиграли Лана Николаева, Жека Голопупов, Екатерина Алексеенкова и Евгения Журавлева.

Вечером 30 ноября Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» представят юбилейную программу. Билеты выиграли Марина Вольская, Виталий Афонин и Светлана Сергиенко.

А в воскресенье, 1 декабря, в наш город вновь приедет группа «Пикник». Известные музыканты везут программу «В руках великана». Билеты выиграли Натали Сидорова и Антон Сычелов.