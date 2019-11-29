Кто выиграл билеты на два концерта в Доме музыки

Среди подписчиков нашего сообщества в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрывали билеты на концерты, которые пройдут в ближайшие дни в Доме музыки.

Вечером в пятницу там представят концерт органной музыки.

- Программа солистки Калужского Дома музыки Виктории Тантлевской традиционно включает в себя произведения разных авторов и эпох: от сочинений «добаховского» периода до написанных в романтическом стиле произведений Мендельсона, Франка и Тости, - рассказали организаторы.

Билеты выиграла Дарья Федосеева.

А в субботу, 30 ноября, в рамках проекта «Я с мамой – на концерт» прочитают и сыграют «Кентервильское привидение» Оскара Уайльда.

- Автор вдохновился классикой английских историй о призраках: скрипучие половицы, звенящие цепи, древние пророчества… - рассказали организаторы. - Сказку прочтёт артист Калужского драматического театра Сергей Вихрев. Музыка в исполнении Калужского муниципального камерного оркестра позволит почувствовать особый мир рассказа, основанный на причудливом сочетании бурлеска и романтичности.

Билеты выиграла Марина Ионова.