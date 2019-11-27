Кто выиграл билеты на концерт Валерия Леонтьева

Как мы уже рассказывали, в четверг, 28 ноября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит Валерий Леонтьев. 70-летняя звезда российской эстрады представит программу «Я вернусь...».

Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Светлане Никишиной и Александру Барнышеву. Поздравляем!

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