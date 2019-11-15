Музыкальную Калугу столетней давности представят в филармонии

Во вторник, 19 ноября, в областной филармонии стартует цикл музыкально-исторических программ «Стирая грани времён», посвящённый истории музыкальной жизни Калуги, начиная с конца 19 века до наших дней.

- На первом концерте этого цикла зрители узнают много интересных исторических фактов музыкальной Калуги конца 19 - начала 20 веков, - рассказали организаторы. - В 1876-1885 гг. вице-губернатором Калуги был Николай Петрович Трубецкой, один из основателей Московской консерватории. В это время наш город стал одной из музыкальных столиц России. В Калугу с концертами приезжали ведущие музыканты того времени, среди которых Н. Рубинштейн, И. Гржимали и многие другие.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.