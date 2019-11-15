Кто выиграл билеты на «Провальные премьеры»

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 18 ноября, на сцене Калужской областной филармонии пройдет музыкально-лекторийная программа из цикла «О музыке и не только...» с заслуженным артистом России Гарри Азатовым.
- Гостям будет представлена загадочная и интересная программа «Провальные премьеры или премьерные провалы», - рассказали нам организаторы. - Ведь в истории немало примеров, когда выдающиеся произведения искусства не сразу обретали достойное их признание, а зачастую это случалось уже после смерти авторов. Об этом и не только расскажет заслуженный артист России Гарри Азатов.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на концерт. Повезло Владимиру Владимирову. Поздравляем!
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