Разыгрываем билеты на «Провальные премьеры»

В понедельник, 18 ноября, на сцене Калужской областной филармонии пройдет музыкально-лекторийная программа из цикла «О музыке и не только...» с заслуженным артистом России Гарри Азатовым.

- Гостям будет представлена загадочная и интересная программа «Провальные премьеры или премьерные провалы», - рассказали нам организаторы. - Ведь в истории немало примеров, когда выдающиеся произведения искусства не сразу обретали достойное их признание, а зачастую это случалось уже после смерти авторов. Об этом и не только расскажет заслуженный артист России Гарри Азатов.

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