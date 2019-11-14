Кто выиграл билеты на концерт «Jazzatov GIGA BAND»

Как мы уже рассказывали, новый коллектив с богатой историей «Jazzatov GIGA BAND» в пятницу и субботу, 15-16 ноября, представит на сцене Инновационного культурного центра в Калуге программу «v 1.0».
Организаторы обещают драйвовый рок, элегантный фанк, заводное диско и жаркую латину.
- Зал-трансформер ИКЦ станет танцплощадкой для тех, кто любит качественную, стильную, по-настоящему живую музыку, - говорят авторы программы.
Руководители проекта: Роман Азатов и Павел Селезнев. Солисты: Елизавета Слышкина, Александр Андреев, Алла Тарасова, Юрий Маштаков, Екатерина Тысячнова, Алексей Шиков.
Среди наших читателей в социальной сети ВКонтакте мы разыгрывали билеты на концерт 16 ноября. Повезло Анне Давыденко и Татьяне Красных. Поздравляем!
|
Разыгрываем билеты на концерт «Jazzatov GIGA BAND» 12.11.2019 14:05
От романса до танго: кто выиграл билеты на концерт Анны Авериной 12.11.2019 10:41
От романса до танго: разыгрываем билеты на концерт Анны Авериной 11.11.2019 11:10
Кто выиграл билеты на три концерта 08.11.2019 13:24
Разыгрываем билеты на три концерта 06.11.2019 17:12
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: