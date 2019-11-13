Разыгрываем билеты на концерт «Jazzatov GIGA BAND»

Новый коллектив с богатой историей «Jazzatov GIGA BAND» в пятницу и субботу, 15-16 ноября, представит на сцене Инновационного культурного центра в Калуге программу «v 1.0».

Организаторы обещают драйвовый рок, элегантный фанк, заводное диско и жаркую латину.

- Зал-трансформер ИКЦ станет танцплощадкой для тех, кто любит качественную, стильную, по-настоящему живую музыку, - говорят авторы программы.

Руководители проекта: Роман Азатов и Павел Селезнев. Солисты: Елизавета Слышкина, Александр Андреев, Алла Тарасова, Юрий Маштаков, Екатерина Тысячнова, Алексей Шиков.

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