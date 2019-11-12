От романса до танго: разыгрываем билеты на концерт Анны Авериной

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Аверина в четверг, 14 ноября, на сцене Калужской областной филармонии представит программу «От Романса до Танго».

- Анна Аверина известна как исполнительница аргентинского танго и регулярно выступает на различных концертных площадках России и мира с лучшими оркестрами, - рассказали организаторы. - Музыкальная критика признала её единственной в России профессиональной певицей, аутентично исполняющей аргентинское танго. Программа «От Романса до Танго» задумана как связь времён, мостик из вчера в завтра, и станет настоящим откровением для слушателя. В ней удивительным образом слились воедино старинный русский романс и страстное аргентинское танго, лирические песни, современные романсы и баллады.

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