Разыгрываем билеты на три концерта

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы объявили розыгрыш билетов сразу на три концерта, которые состоятся в ближайшие выходные.
9 ноября в «Арене КТЗ» выступит Лена Василек.
10 ноября в филармонии состоится детский концерт «День рождения друга».
Также 10 ноября в «Арене КТЗ» выступит Владимир Кузьмин.
Подробнее о розыгрышах читайте по ссылкам на сообщество.
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