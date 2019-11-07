Разыгрываем билеты на три концерта

07.11.2019 17:12 207 Дмитрий Ивьев

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы объявили розыгрыш билетов сразу на три концерта, которые состоятся в ближайшие выходные. 9 ноября в «Арене КТЗ» выступит Лена Василек. 10 ноября в филармонии состоится детский концерт «День рождения друга». Также 10 ноября в «Арене КТЗ» выступит Владимир Кузьмин. Подробнее о розыгрышах читайте по ссылкам на сообщество.



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