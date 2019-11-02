Как Татьяна Полубинская воплощает пословицы в глине

25 лет мастерица лепит хлудневскую игрушку.

— Готовясь к очередной выставке, я вновь убедилась, что пословица «сапожник без сапог» — это про меня. Потому что всё, что ты лепишь, куда-то уходит. Раз игрушка кому-то нужна, ты её даришь, отдаёшь, продаёшь, — говорит Татьяна Полубинская. — Меня ругают: «Ты что, не можешь собрать коллекцию? Оставляй хорошие игрушки себе». Но ничего не получается. Все игрушки, которые сейчас представлены на выставке в Доме мастеров, слеплены за последнее время. Здесь затесалось только одно старое дерево, потому что оно взорвалось в печи 15 лет назад, сзади оно склеенное. Тогда я раскрашивала игрушки анилиновыми красками, как хлудневские бабушки. И если посмотреть на это старое дерево, то на вид ему будто 100 лет, краски выцвели. Сейчас все мастера перешли на акрил. В какое время живём, тем и раскрашиваем.

Все звери — добрые

— Я стала делать игрушки по русским пословицам и поговоркам. На одной полочке у меня «Ярмарка». Здесь есть «Ваня-Ваня-простота купил лошадь без хвоста…», «Белка на тележке продаёт орешки…», «Стучит-брянчит на улице — Фома едет на курице, за ним — Тимошка на кошке…». В хлудневской игрушке все звери добрые, все они вместе, например, я слепила зайца в обнимку с лисой. А насколько красивые хлудневские барыни! Я делала их по старым образцам. Фотографировала все старые игрушки, которые попадали мне в руки. И не перестаю удивляться, насколько они все разные! У одной — головной убор сногсшибательный, а у другой — кот на голове сидит. Барыни были маленькие, средние и высокие. И я думаю, возможно, это были боги, полубоги и люди.

Передаётся по наследству

— Я очень благодарна своему мужу Сергею за то, что всегда поддерживал меня. Он мог бы сказать: «Иди-ка ты на завод». И просидела бы я всю жизнь на заводе. Сергей мне помогает во всём. Сколько он глины перевозил! И второй человек, которому я очень благодарна, — это мастер хлудневской игрушки Лидия Николаевна Вострикова. Она советовала, направляла меня. Без неё я бы не стала мастером.

Сейчас и у меня есть ученики. Некоторые очень талантливые. Моя старшая дочь Наталья (у меня трое детей) стала лепить игрушки, и у неё получается. Никогда не думала, что будет этим заниматься, она всю жизнь пела и плясала. Но теперь её уже можно назвать мастером.



Работы Татьяны Полубинской можно увидеть в Доме мастеров до 7 ноября.



«Троица».



«Варвара мосты мостит. 17 декабря».

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.