Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 29 октября
$ 63.87 0.13
70.84 0.28
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Кто выиграл билеты на концерт победительницы шоу «Голос 60+»

29.10.2019 08:37 0 182 Дмитрий Ивьев, Фото: Калужская филармония.
Кто выиграл билеты на концерт победительницы шоу «Голос 60+»

Как мы уже рассказывали, в четверг, 31 октября, на сцене Калужской областной филармонии выступит заслуженная артистка России, победительница шоу «Голос 60+» Лидия Музалева. Вместе с оркестром русских народных инструментов им. Е. Тришина она представит программу «А любовь всё жива...».

- В программе прозвучат русские романсы, народные и другие песни, - рассказали организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Екатерине Доморацкой. Поздравляем!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Калужская филармония.
Тэги: культура
Еще новости из рубрики «Культура»

Наш земляк покорял театр и кино, а теперь взялся за музыку 27.10.2019 21:30

В Калуге показали известных авангардистов 26.10.2019 21:30

Разыгрываем билеты на концерт победительницы шоу «Голос 60+» 24.10.2019 13:07

Кто выиграл билеты на концерт Лолиты 24.10.2019 08:04

Кто выиграл билеты на концерт группы «Обе-Рек» 22.10.2019 08:16

Народные новости
524 2
Meshootka
878 5
Meshootka
2911 5
kostindima

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 03 ноября, 14:00
Ночь искусств 2019 в Калуге. Полная афиша
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 30 октября, 12:00
Мастер-классы на осенних каникулах
Дом мастеров
пт 01 ноября, 11:00
Первый фестиваль «Семья Калужская»
Калуга
сб 02 ноября, 10:00
III Областной открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс «Путь к успеху»
Калуга
сб 02 ноября, 11:00
Красная Шапочка
Калужский театр кукол

Концерты

чт 31 октября, 19:00
«А любовь всё жива...»
Филармония
сб 02 ноября, 19:00
Glenn Miller Orchestra
Филармония
пт 01 ноября, 19:00
Ирина Богушевская. "В моей Вселенной"
Арена КТЗ, ДК
сб 02 ноября, 20:00
Трибьют Гражданской Обороны
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Урфин Джюс возвращается
Эверест
Текст
Малефисента: Владычица тьмы
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

Где и как переводить редкие языковые пары

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ

При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.