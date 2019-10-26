В Калуге показали известных авангардистов

Аристарх Лентулов. «Две женщины», 1919 год.

На выставке в Музее изобразительных искусств до 17 ноября можно увидеть 30 работ известных художников: Кончаловского, Виноградова, Коровина, Крымова, Лентулова, Маневича, Моргунова, Осмёркина, Рождественского, Тырсы, Тышлера, Школьника и других. В начале ХХ века существовали молодёжные авангардистские объединения: «Бубновый валет», «Голубая роза», «Союз молодёжи», «Ослиный хвост». Большинство картин на выставке показывает искания художников. Некоторые из них через увлечение пост­импрессионизмом, кубизмом, супрематизмом, фовизмом, примитивизмом в советский период все же пришли к реализму.

— Сегодня мы показываем очень интересный этап в изоб­разительном искусстве, потому что он открыл дорогу многим стилям, которые продолжают существовать и в настоящее время, — говорит директор Калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО. — Начало ХХ века — период интересных поисков в искусстве. И этот поиск не останавливается, художники и по сей день ищут новые возможности, которые дают не только краски, холсты но и современные материалы, например, светодиоды. Все это — наследие нового искусства начала ХХ века.

— Все художники, представленные на выставке, были яркими личностями, они создавали объединения, — рассказывает куратор выставки Ирина ГУЖОВА, — у каждого свое видение передачи формы. Один из шедевров нашего собрания — «Две женщины» Лентулова, который ярко представляет икусство русского кубизма. Здесь еще важно, что художник отталкивается от народного искусства русского лубка, где цвет является носителем и передачей формы.

На выставке можно увидеть и целый ряд композиций натюрмортов, так как представители «Бубного валета» были очень увлечены темой предметной среды и по-своему её трактовали. Стоит обратить внимание и на работу Нюренберга «Старуха», где чувствуется кубизация формы. Это работа 1917 года и очень созвучна той эпохе. Художник по-своему строит форму, но главное, он сумел передать эмоцио­нальное состояние пожилой женщины, много пережившей и перестрадавшей.

Амшей Нюренберг. «Старуха», 1917 год.

Константин Коровин. «Зимние сумерки», 1916 год.

Николай Крымов. «Мельница», 1919 год.

Эта статья была опубликована в №43 газеты «Калужский перекрёсток» от 23.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.