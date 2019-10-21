Разыгрываем билеты на концерт Лолиты

В ближайшую субботу, 26 октября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит Лолита. Звезда отечественной эстрады представит программу «Мне 55».
- Лолите есть что сказать людям о жизни, - уверяют организаторы. -Каждая песня - исповедь. Каждая песня - история, прожитая Лолитой и каждым из нас. Каждая песня - стопроцентный хит. Каждая песня - надежда, без которой невозможно жить.
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