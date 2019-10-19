Что делали с Захаром Машненковым в «Лаборатории 40+»

Актёр Калужского драмтеатра Захар Машненков вернулся с весьма необычного мероприятия, которое поразило и зацепило его настолько, что он собрал коллег и зрителей, чтобы поделиться впечатлениями и рассказать о новых тенденциях в современном искусстве.

— Недавно я был на 7-м фестивале «Арт­миграция», — говорит Захар, — участвовал в спецпроекте «Лаборатория 40+» и вернулся оттуда «с полным аккумулятором» — заряженный.

«Артмиграция» — фестиваль молодой драматургии и молодых режиссёров, которые ставят спектакли в провинции, так же, как к нам в Калугу приезжала Виктория Печерникова, инсценировавшая «Гупёшку». Организует его Союз театральных деятелей (СТД), который возглавляет Александр Калягин. В рамках этого фестиваля действует куча проектов. Калягин, как говорят его коллеги, с возрастом вдруг стал очень активным, поддерживает современный театр, молодёжь. Всем, кто руководит этим фестивалем, — около 40 лет. Все энергичные, проводят сумасшедшие конкурсы, среди которых нашумевшая «Любимовка», где читают пьесы современных авторов. И мы туда попали, а нас даже посадить некуда было: зал битком. Примерно 50 мест, но набивается сотня человек, с балконов свешиваются. Это очень круто и престижно!

А «Лаборатория 40+», в которой я участвовал, это некий эксперимент. Подают заявки актёры со всей страны. Берут тех, кто работает в театре не меньше 10 лет, и ещё необходимо быть членом Союза театральных деятелей. Это принципиально, потому что СТД — организатор мероприятия. Я подал заявку, ни на что не надеясь, и попал в число десяти артистов, которых пригласили. Оказался самым молодым. Все старше меня, некоторым уже под 60. Но мы объединились и участвовали в странных заданиях, играли, как дети. Это, конечно, заслуга режиссёра «Лаборатории 40+» Евгения Маленичева и его команды.

Для одного зрителя

— Режиссёр Маленичев — очень интересный парень, кстати, он из Тулы. Вы можете загуглить и почитать о нём подробнее. Он знаком со многими современными драматургами, постановщиками, имеет авторитет в театральных кругах. Делает необычные вещи. Например, в Ясной Поляне Маленичев поставил аудиоспектакль, основанный на дневниках Толстого и отрывках из «Вой­ны и мира», которые читают артисты. И это спектакль для одного человека, для одного зрителя. Перформанс! Приезжаешь в Ясную Поляну, тебе дают плеер, наушники, включаешь — и история жизни Льва Николаевича ведёт тебя от точки до точки. Это не аудиогид, совсем другое. Разыгрывается целая жизнь. Ты идёшь по тем же тропинкам, по которым Толстой гулял с Софьей Андреевной, сидел на лавочке… И ты один на один с автором, режиссёром и, собственно говоря, с Толстым. Такой ход!

Я считаю, что Маленичев будет полезен Калужскому драмтеатру. Кстати, меня и Калугу в моём лице он называл «артифакт» — не знаю, может, слышал что-то обо мне, театральный мир тесен. Уже есть договорённость, что Маленичев приедет в наш город после Нового года ставить на большой сцене «Мизантроп» Мольера. Приедет со своей командой, и в марте планируется премьера.

Олимпиада ПОТЁМКИНА рассказывала так:

— Взять конфеты, зайти на кухню — обязательно в одиночку, — закрыть дверь. И, когда постучит ребёнок и спросит: «Мама, ты что там делаешь?», ответить: «Тише, тише, я делаю маму счастливой».

Через ощущения

— Когда я ехал в «Лабораторию 40+», совершенно не представлял, что там с нами будут делать. Две с половиной недели мы жили в Доме творчества под Москвой — прекрасное место, вокруг природа: лес, речка. После завтрака, с 10 утра, работали до глубокой ночи, с перерывами на обед и ужин. Но это как раз тот случай, когда времени не замечаешь. Проводили эксперименты, смотрели спектакли. Приезжали тренеры из Москвы, мы делали упражнения, направленные в основном на ощущения: что почувствовал и понял. Я заново учился слушать, слышать, видеть, ощущать, рефлексировать. Это кайф!

Не предполагаемые обстоятельства, а ощущения. Это важно! Два актёра на сцене могут просто сидеть и молчать, ничего не делать. А зрителей — полный зал. И через какое-то время, я вас уверяю, зритель начинает переживать, думать вместе с ними. Глупый зритель, конечно, скажет: «Ничего не происходит, хреновый театр. Пойдём отсюда, нас Светка в пивнушке ждёт». А умный через какое-то время уже там, вместе с актёрами, сидит и молчит, начинает жить их предлагаемыми обстоятельствами, фантазировать, почему они молчат…

Перформативный театр! Вот чем мы занимались. Вы видели спектакль Константина Богомолова «Юбилей ювелира» с Табаковым в главной роли? Мы его смотрели раза три. Это действительно очень крутая постановка. Она и перформативная, и Олег Павлович там, и театр МХТ им. А.П. Чехова — именитый, звёздный. Но круто именно потому, что Табаков играет умирающего старика, и сам он в то время уже был болен. И это перформанс! Представьте, какой подвиг — каждый раз выходить на сцену, когда все вокруг знают, что это, может, последний его спектакль, может, даже не доиграет до конца, и что осталось недолго.

Ещё один тренинг от «Лаборатории 40+»: нарисовать человека, записать личные события и мировые. Если годы совпадают, соединить линиями. И совпадений оказалось немало.

С закрытыми глазами

— Все тренинги были направлены на то, чтобы разбудить свою природу.

Например, можете ли вы назвать начиная от миллениума (2000 год) хотя бы шесть значимых громких событий, которые потрясли мир? Беслан, взрыв башен-близнецов в США, Олимпиада в России, чемпионат мира по футболу в России и т.д. Потом в одну папку «кладёте» трагические события, в другую — позитивные. Трагических, как правило, получается больше, потому что они лучше запоминаются. На листе бумаги схематично рисуешь человека и записываешь эти самые события, а рядом — такое же количество своих личных значимых событий, начиная с собственного «миллениума» (свадьба, рождение ребёнка и т.д.). После этого смотришь, есть ли совпадения по годам личных и мировых событий. Если да, соединяешь их. Попробуйте сделать — уверяю, будет много совпадений! Их надо проанализировать, рассказать, что происходило у тебя в значимый день. Например, один дядечка у нас рассказывал: у него была свадьба в Челябинске, и вдруг по радио передают, что умер Брежнев. И ни в одном загсе не расписывают… Нас заставляли вспомнить свои ощущения в тот момент. И ещё оценить масштаб. У тебя случилась трагедия, например умер друг, и в тот же день в Беслане погибло 300 человек. Какие будут ощущения?

Очень крутое упражнение, когда в большом городе собирается толпа — 100 человек, разбивается на пары, один закрывает глаза, а другой его ведёт. Но ведёт молча. И ходить надо, как с ребёнком, аккуратно направляя, чтобы тот не разбил нос, поднимать ему ноги, чтобы он перешагнул через бордюр. Мы делали это упражнение три часа! Когда у тебя нет одного органа чувств, обостряются все остальные. И ведущий, и ведомый потом рассказывают о своих ощущениях.

Цель «Лаборатории 40+» — привлечь, встряхнуть актёров, чтобы провинциальный репертуарный театр наполнился новым содержанием. Я постараюсь это осуществить. Уже есть задумки на перспективу, может, всё будет происходить в мансарде или на малой цене, в коридоре или фойе. Спектакль будет — нужна команда. В ближайшее время начнём с мастер-класса. Кто со мной? У нас есть что делать!

Досье

Захар МАШНЕНКОВ

Возраст: 44 года.

Родился в г. Кирове Калужской области.

Закончил Академию театрального искусства РАТИ-ГИТИС при Калужском драмтеатре в 2001 году.

С 1996 года служит в Калужской драме, сыграл более 40 ролей.

В 2014 году открыл «Сцену под крышей», выпустив авторский спектакль «Запахи сцены».

Лауреат международных театральных фестивалей в Вологде и Санкт-Петербурге, участник фестивалей в Тамбове, Смоленске, Владимире.

Имеет специальный приз «За тройное слизывание» фестиваля театральных капустников «Весёлая коза» в Нижнем Новгороде.

Увлекается музыкой, пишет стихи.

Любит природу, рыбалку, женщин.

Мнение в тему

Главный режиссёр калужского драмтеатра Владимир ХРУЩЁВ:

— В репертуарном театре возникла определённая скука. Подготовка к спектаклю начинается с приказа и проходит несколько этапов: цеха делают декорации, костюмы, актёры учат текст. Потом всё сводится вместе. И эти этапы всем уже надоели. А в современном искусстве, чтобы возник предмет искусства, не нужно ничего, только человек, который хочет высказаться, и на это интересно смотреть. Второе — это апатия, усталость репертуарных артистов. Отсюда и возникают «лаборатории». Мне кажется, все современные лаборатории направлены на то, чтобы вернуть актёра к первоисточнику, к первому курсу. Смотрите, какой Захар заряженный и возбуждённый вернулся, — я никогда его таким не видел. Глаза горят. Как легко работать с людьми, у которых горят глаза! Современное искусство, на мой взгляд, направлено на то, чтобы очистить нас от накипи, — и не надо его бояться, оно ничего не отбирает.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекрёсток» от 16.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.