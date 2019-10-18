Разыгрываем билеты на концерт Славы Комиссаренко

В воскресенье, 20 октября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит звезда программы Stand Up на телеканале ТНТ Слава Комиссаренко. Он представит программу «Новое и лучшее».

- Юмористический арсенал комика неисчерпаем. Чаще всего Слава рассказывает о своих друзьях, знакомых, а также о любимой девушке и отношениях между ними, - рассказывают организаторы. - С одной стороны, эти номера похожи на обычные рассуждения обычного человека, но наблюдательность этого парня и его умение посмотреть на тривиальную ситуацию под нестандартным углом зрения делают данные сценки по-настоящему смешными.

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