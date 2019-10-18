Разыгрываем билеты на концерт Славы Комиссаренко

В воскресенье, 20 октября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит звезда программы Stand Up на телеканале ТНТ Слава Комиссаренко. Он представит программу «Новое и лучшее».
- Юмористический арсенал комика неисчерпаем. Чаще всего Слава рассказывает о своих друзьях, знакомых, а также о любимой девушке и отношениях между ними, - рассказывают организаторы. - С одной стороны, эти номера похожи на обычные рассуждения обычного человека, но наблюдательность этого парня и его умение посмотреть на тривиальную ситуацию под нестандартным углом зрения делают данные сценки по-настоящему смешными.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.
|
Разыгрываем билеты на концерт Ярослава Евдокимова 18.10.2019 12:13
Кто выиграл билеты на «Дюймовочку» 18.10.2019 08:16
Разыгрываем билеты на шоу «Маша и Медведь» 17.10.2019 13:59
Разыгрываем билеты на «Дюймовочку» 17.10.2019 08:45
Кто выиграл билеты на джазовую дуэль 16.10.2019 16:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: