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Разыгрываем билеты на концерт Ярослава Евдокимова

18.10.2019 12:13 0 307 Дмитрий Ивьев, Фото: сайт Ярослава Евдокимова.
Разыгрываем билеты на концерт Ярослава Евдокимова

В субботу, 19 октября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. Он представит программу «Фантазер. Все хиты».

- Певец не останавливается на достигнутом, в его репертуаре появляются новые песни, каждая из которых достойна того, чтобы через двадцать лет стать такой же узнаваемой, как узнаются сейчас «Фантазер», «За Дунаем», «Майский вальс», - рассказывают организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: сайт Ярослава Евдокимова.
Тэги: культура
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