Разыгрываем билеты на концерт Ярослава Евдокимова

В субботу, 19 октября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. Он представит программу «Фантазер. Все хиты».

- Певец не останавливается на достигнутом, в его репертуаре появляются новые песни, каждая из которых достойна того, чтобы через двадцать лет стать такой же узнаваемой, как узнаются сейчас «Фантазер», «За Дунаем», «Майский вальс», - рассказывают организаторы.

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