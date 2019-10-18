Кто выиграл билеты на «Дюймовочку»

Как мы уже рассказывали, в субботу, 19 октября, в Калужском Доме музыки в рамках проекта «Я с мамой на концерт» прочитают знаменитую сказку «Дюймовочка».
Она прозвучит в исполнении актрисы драматического театра Ольги Петровой и при музыкальном сопровождении муниципального камерного хора.
- Музыка сделает знакомое литературное произведение ещё более проникновенным и душевным, - считают организаторы.
Среди наших читателей мы разыгрывали два билета. Повезло Любови Артемовой. Поздравляем!
|
Разыгрываем билеты на шоу «Маша и Медведь» 17.10.2019 13:59
Разыгрываем билеты на «Дюймовочку» 17.10.2019 08:45
Кто выиграл билеты на джазовую дуэль 16.10.2019 16:43
Плевок в картину: художник провёл акцию у ИКЦ 16.10.2019 11:10
Разыгрываем билеты на джазовую дуэль 15.10.2019 08:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: