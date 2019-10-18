Кто выиграл билеты на «Дюймовочку»

Как мы уже рассказывали, в субботу, 19 октября, в Калужском Доме музыки в рамках проекта «Я с мамой на концерт» прочитают знаменитую сказку «Дюймовочка».

Она прозвучит в исполнении актрисы драматического театра Ольги Петровой и при музыкальном сопровождении муниципального камерного хора.

- Музыка сделает знакомое литературное произведение ещё более проникновенным и душевным, - считают организаторы.

Среди наших читателей мы разыгрывали два билета. Повезло Любови Артемовой. Поздравляем!