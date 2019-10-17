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Разыгрываем билеты на шоу «Маша и Медведь»

17.10.2019 13:59 0 186 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на шоу «Маша и Медведь»

Интерактивное шоу для детей «Маша и медведь. Очень детективная история» пройдет на сцене «Арены КТЗ» в Калуге в субботу, 19 октября.

- Спектакль сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами, - рассказали организаторы. - На протяжении всего шоу зрители являются полноценными участниками действа – они напрямую вовлечены в сюжет.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на представление. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура дети
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