Разыгрываем билеты на шоу «Маша и Медведь»

Интерактивное шоу для детей «Маша и медведь. Очень детективная история» пройдет на сцене «Арены КТЗ» в Калуге в субботу, 19 октября.

- Спектакль сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами, - рассказали организаторы. - На протяжении всего шоу зрители являются полноценными участниками действа – они напрямую вовлечены в сюжет.

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