Кто выиграл билеты на джазовую дуэль

Как мы уже рассказывали, в четверг, 17 октября, в концертном зале Калужской областной филармонии состоится джазовая дуэль народного артиста России Даниила Крамера и лауреата Международных конкурсов Валерия Гроховского.
Виртуозы исполнения на чёрно-белых клавишах сыграют классику в джазовой обработке.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на этот концерт. Повезло Светлане Казанцевой. Поздравляем!
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