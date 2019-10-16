Кто выиграл билеты на джазовую дуэль

Как мы уже рассказывали, в четверг, 17 октября, в концертном зале Калужской областной филармонии состоится джазовая дуэль народного артиста России Даниила Крамера и лауреата Международных конкурсов Валерия Гроховского.

Виртуозы исполнения на чёрно-белых клавишах сыграют классику в джазовой обработке.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на этот концерт. Повезло Светлане Казанцевой. Поздравляем!