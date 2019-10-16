Разыгрываем билеты на джазовую дуэль

16.10.2019 08:55 81 Дмитрий Ивьев

В четверг, 17 октября, в концертном зале Калужской областной филармонии состоится джазовая дуэль народного артиста России Даниила Крамера и лауреата Международных конкурсов Валерия Гроховского. Виртуозы исполнения на чёрно-белых клавишах сыграют классику в джазовой обработке. Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.



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