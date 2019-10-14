Разыгрываем билеты на концерт группы «Обе-Рек»

В следующее воскресенье, 27 октября, группа «Обе-Рек» презентует в Калуге новый сингл «Летучая мышь». Кроме того, музыканты обещают напомнить о том, как сокрушительно вживую звучит альбом «Сердце» и порадовать публику исполнением старых «боевиков».

- «Обе-Рек» - одна из самых неоднозначных групп на современной рок-сцене, - говорят организаторы концерта. - Она, как живое сердце, сочетает полярные вещи, два разных вектора движения: энергию гитарной музыки, сплетающейся с летящей электроникой, мощь, увлекающую за собой, заряжающую волей к жизни и необходимость замереть, прислушаться, боясь упустить хотя бы одно слово. Каждая песня «Обе-Рек» - это переложенный на музыку учебник философии, сборник рассказов о тебе самом. Ты долго и мучительно подбирал слова и вдруг услышал их здесь.

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