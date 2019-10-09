Кто выиграл билеты на концерт «Любовь во всем виновата»

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 11 октября, в Калуге выступит солист Дома музыки Дмитрий Логунов. Он представит программу «Любовь во всем».
- В исполнении Дмитрия Логунова и муниципального камерного оркестра прозвучат настоящие шедевры советской и зарубежной песенной классики, - рассказывают организаторы. - В программу вошли не утратившие популярность песни композиторов советского периода – Паулса, Мартынова, Зацепина, Бабаджаняна. Зарубежная эстрадная классика представлена хитами из репертуара Синатры и Бочелли. Автор аранжировок песен – Роман Азатов.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета. Повезло Марине Цапенковой-Тельгановой. Поздравляем!
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