Разыгрываем билеты на концерт «Любовь во всем виновата»

В следующую пятницу, 11 октября, в Калуге выступит солист Дома музыки Дмитрий Логунов. Он представит программу «Любовь во всем».

- В исполнении Дмитрия Логунова и муниципального камерного оркестра прозвучат настоящие шедевры советской и зарубежной песенной классики, - рассказывают организаторы. - В программу вошли не утратившие популярность песни композиторов советского периода – Паулса, Мартынова, Зацепина, Бабаджаняна. Зарубежная эстрадная классика представлена хитами из репертуара Синатры и Бочелли. Автор аранжировок песен – Роман Азатов.

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