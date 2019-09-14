Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Суббота, 14 сентября
$ 64.47 0.72
71.53 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Как калужане «сделали» швейцарцев

14.09.2019 21:30 0 306 Татьяна Светлова, Фото автора.
Как калужане «сделали» швейцарцев

Старый покосившийся заборчик с почтовым ящиком на калитке, деревянная скамейка у деревенского дома... А вот — засыпанная опавшими листьями улочка... Рядом — картина, наполненная ярким летним солнцем, много и «холодных» снежных пейзажей. На выставке «Традиции пленэрной живописи», открывшейся в Доме музыки, — пять авторов: калужане Владимир Арепьев, Сергей Золотарёв, Виктор Кузин и брянские живописцы Михаил Решетнёв и Евгений Фетисов. Их работы можно увидеть до 27 сентября.

У них — компьютеры, у нас — масло

Художник Виктор КУЗИН, житель Ульяново, один из организаторов выставки:

— Когда возвращаешься, такое ощущение, что можешь всё! Пока пишешь, все картины дороги, а со временем больше важны воспоминания о том, как их писал. Вот работал я на пленэре в Брянской области — Решетнёв нас приглашал. Написал большой этюд на озере Октябрьском, и остался ещё маленький холстик — дай, думаю, ещё что-­нибудь напишу. Вдруг плывёт лодка с рыбаками. Понимаю, что не успею захватить. Рисую лодку, а уже потом дорисовывал пейзаж. Или, например, здесь есть моя картина «Площанская обитель», это в Брянской области, и она же запечатлена у другого автора — Евгения Фетисова. Мы писали почти с одной точки в один день. Но у него здание — в строительных лесах. А я взял и убрал их, будто ремонт уже завершён. Потому что ремонт — явление временное!

Недавно у нас был пленэр со швейцарцами. Мы вместе работали — ездили в Шамордино, в Оптину пустынь, Ясную Поляну. В Калуге рисовали на Смоленке. У меня на улице Гагарина мастерская — с видом на Оку, и на крышу можно выйти поработать. Они с удовольствием выходили. Но швейцарцы больше привыкли опираться на технические, компьютерные средства. А тут увидели, что мы маслом рисуем. Побежали в калужские магазины, накупили красок.

Но рисовать маслом не так просто! И если поначалу они смотрели на нас сверху вниз, то потом их взгляд стал с совсем другой точки.

Более того, в это же время в Музее Чижевского открылась выставка, в которой участвовали люди с ограниченными возможностями. И я их туда пригласил, привёз на своей машине. Без переводчика. На презентации рассказали о картинах, а потом пригласили к роялю пианиста, и зазвучали Бах, Бетховен, Шопен. Ещё вышла девочка, пела классические произведения. Ведь на Западе какие представления о нас? Что мы водку пьём, а по Москве медведи ходят. И вдруг — Бах, Шопен… Вот тут я их, по-­русски говоря, сделал!

«Не поддаваться красоте»

Владимир АРЕПЬЕВ говорит, что в год бывает по 5–6 пленэров, с которых приезжаешь без сил:

— Больше 20 лет я занимался авангардным искусством, а сейчас увлёкся реалистической живописью и не могу оторваться, так это интересно!

В искусстве принято не гоняться за красивыми местами, а проявлять мастерство. Не все места «ложатся» на живопись. Иногда покажут красивейший уголок — лес до горизонта, но мы понимаем, что этот пейзаж — для кино. Как его в картине скомпонуешь? Для нас красота — это заборчик или ручеёк, проталина, берег речки… Иной раз работаешь, «треножник» ветер сдувает, зимой снега на палитру наметёт — и краски не видны…

В этом году февральский пленэр в Клыково запомнился больше всего. Холод, ветер дует. Смотрю, Сергей Золотарёв закоченевшей рукой едва держит кисточку, но пишет. И я пишу.

А летом мы с Сергеем писали в Грабцево. Приходили на одно место несколько дней. Потом смотрю на картину Сергея, говорю: «Деревья жёлтые, а у тебя — зелёные!» А они, оказывается, за ночь пожелтели. Поэтому надо помнить, что было вчера, не поддаваться красоте сегодняшнего дня.

«В Калуге — счастливые художники»

Председатель Брянской организации ­Союза художников России Михаил РЕШЕТНЁВ рассказал:

— С Сергеем Золотарёвым мы знакомы давно, вместе учились в Художественном институте им. Сурикова. С Виктором Кузиным познакомились в 2003 году в Брянске, на пленэре, посвящённом Тютчеву, с Владимиром Арепьевым тоже на пленэрах часто встречаемся.

Брянские художники с удовольствием работают на калужских пленэрах. А вот в Калуге я впервые. Просто замечательный город! Вчера приехал, походил по музеям — очень нравится! Здесь есть где выставляться, столько площадок! В Брянске с этим проблема. У вас счастливые художники!

«Встаём до рассвета»

— Мы часто проводим совместные пленэры с художниками из других областей, вместе ездим на природу, в частности по Калужской области, — говорит Сергей ЗОЛОТАРЁВ. — У нас собралась команда единомышленников. Потому что художники —  натуры тонкие, нелегко сходятся с людьми. А здесь мы сошлись по интересам, любовью к природе. С большой радостью встречаемся, работаем, общаемся.

Пленэры длятся по 10 дней, и работаем очень интенсивно. Ещё солнце не встало — идём, пишем. И так практически до ночи. Очень жёсткий режим. На выставке представлены мои работы за последние три года: Угра, Ульяново, Боровск, Козельск… В основном весна, осень, но есть и зимние пейзажи.

М. Решетнёв. «У колодца».

 

Виктор Кузин. «Площанская обитель».

Евгений Фетисов. «Вечер. Площанская пустынь».

Михаил РЕШЕТНЁВ часто рисует в Калужской области, а в город приехал впервые.

Самый важный зритель для Виктора КУЗИНА — внучка Маша.

Владимир АРЕПЬЕВ не только работает на пленэрах, но и сам организует их.

Для Сергея ЗОЛОТАРЁВА важно, что на пленэрах собирается команда единомышленников.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
Фото автора.
Тэги: культура
Еще новости из рубрики «Культура»

55 лет Калужскому ТЮЗу: юбиляры принимают поздравления 06.09.2019 10:16

Beatles в Калуге: юбилей альбома отпраздновали четырехчасовым концертом 04.09.2019 15:00

В театральный сезон Калуга вкатится с «Горки» 22.08.2019 15:24

В Калуге начались съёмки фильма об Оке 22.08.2019 14:01

Старейшие, но нестареющие: Калуга готовится к театральному фестивалю 19.08.2019 21:30

Народные новости
5565 9
anyen
3909 0
umike
5078 20
Приговор

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 15 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
вс 15 сентября, 15:00
Исторические танцы в «Вихре Времени»
Калуга
сб 21 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

вс 15 сентября, 11:00
Как котёнок научился мяукать
Калужский театр кукол
вс 15 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 13:00
Цирк-Шапито АЛЛЕ. "Медведи рулят"
Линия, гипермаркет
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

вс 15 сентября, 15:00
Оперетта О.Набойченко "Талант на все времена"
Городской досуговый центр
вс 15 сентября, 19:00
Илья Соболев
Арена КТЗ, ДК
ср 18 сентября, 19:00
Барочная капелла "Золотой век"
Дом музыки
пт 20 сентября, 19:00
"Чижик-Джаз-Квартет"
Дом музыки

Кино

Птичий дозор
Щегол
Дорогой папа
Королевские каникулы
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

МегаФон довел скорость 5G до рекордной отметки

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

«Макснет» представил праздничный тариф ко Дню рождения компании

МегаФон Путешествия – в удобном приложении на iOS и Android

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.