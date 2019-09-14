Как калужане «сделали» швейцарцев

Старый покосившийся заборчик с почтовым ящиком на калитке, деревянная скамейка у деревенского дома... А вот — засыпанная опавшими листьями улочка... Рядом — картина, наполненная ярким летним солнцем, много и «холодных» снежных пейзажей. На выставке «Традиции пленэрной живописи», открывшейся в Доме музыки, — пять авторов: калужане Владимир Арепьев, Сергей Золотарёв, Виктор Кузин и брянские живописцы Михаил Решетнёв и Евгений Фетисов. Их работы можно увидеть до 27 сентября.

У них — компьютеры, у нас — масло

Художник Виктор КУЗИН, житель Ульяново, один из организаторов выставки:

— Когда возвращаешься, такое ощущение, что можешь всё! Пока пишешь, все картины дороги, а со временем больше важны воспоминания о том, как их писал. Вот работал я на пленэре в Брянской области — Решетнёв нас приглашал. Написал большой этюд на озере Октябрьском, и остался ещё маленький холстик — дай, думаю, ещё что-­нибудь напишу. Вдруг плывёт лодка с рыбаками. Понимаю, что не успею захватить. Рисую лодку, а уже потом дорисовывал пейзаж. Или, например, здесь есть моя картина «Площанская обитель», это в Брянской области, и она же запечатлена у другого автора — Евгения Фетисова. Мы писали почти с одной точки в один день. Но у него здание — в строительных лесах. А я взял и убрал их, будто ремонт уже завершён. Потому что ремонт — явление временное!

Недавно у нас был пленэр со швейцарцами. Мы вместе работали — ездили в Шамордино, в Оптину пустынь, Ясную Поляну. В Калуге рисовали на Смоленке. У меня на улице Гагарина мастерская — с видом на Оку, и на крышу можно выйти поработать. Они с удовольствием выходили. Но швейцарцы больше привыкли опираться на технические, компьютерные средства. А тут увидели, что мы маслом рисуем. Побежали в калужские магазины, накупили красок.

Но рисовать маслом не так просто! И если поначалу они смотрели на нас сверху вниз, то потом их взгляд стал с совсем другой точки.

Более того, в это же время в Музее Чижевского открылась выставка, в которой участвовали люди с ограниченными возможностями. И я их туда пригласил, привёз на своей машине. Без переводчика. На презентации рассказали о картинах, а потом пригласили к роялю пианиста, и зазвучали Бах, Бетховен, Шопен. Ещё вышла девочка, пела классические произведения. Ведь на Западе какие представления о нас? Что мы водку пьём, а по Москве медведи ходят. И вдруг — Бах, Шопен… Вот тут я их, по-­русски говоря, сделал!

«Не поддаваться красоте»

Владимир АРЕПЬЕВ говорит, что в год бывает по 5–6 пленэров, с которых приезжаешь без сил:

— Больше 20 лет я занимался авангардным искусством, а сейчас увлёкся реалистической живописью и не могу оторваться, так это интересно!

В искусстве принято не гоняться за красивыми местами, а проявлять мастерство. Не все места «ложатся» на живопись. Иногда покажут красивейший уголок — лес до горизонта, но мы понимаем, что этот пейзаж — для кино. Как его в картине скомпонуешь? Для нас красота — это заборчик или ручеёк, проталина, берег речки… Иной раз работаешь, «треножник» ветер сдувает, зимой снега на палитру наметёт — и краски не видны…

В этом году февральский пленэр в Клыково запомнился больше всего. Холод, ветер дует. Смотрю, Сергей Золотарёв закоченевшей рукой едва держит кисточку, но пишет. И я пишу.

А летом мы с Сергеем писали в Грабцево. Приходили на одно место несколько дней. Потом смотрю на картину Сергея, говорю: «Деревья жёлтые, а у тебя — зелёные!» А они, оказывается, за ночь пожелтели. Поэтому надо помнить, что было вчера, не поддаваться красоте сегодняшнего дня.

«В Калуге — счастливые художники»

Председатель Брянской организации ­Союза художников России Михаил РЕШЕТНЁВ рассказал:

— С Сергеем Золотарёвым мы знакомы давно, вместе учились в Художественном институте им. Сурикова. С Виктором Кузиным познакомились в 2003 году в Брянске, на пленэре, посвящённом Тютчеву, с Владимиром Арепьевым тоже на пленэрах часто встречаемся.

Брянские художники с удовольствием работают на калужских пленэрах. А вот в Калуге я впервые. Просто замечательный город! Вчера приехал, походил по музеям — очень нравится! Здесь есть где выставляться, столько площадок! В Брянске с этим проблема. У вас счастливые художники!

«Встаём до рассвета»

— Мы часто проводим совместные пленэры с художниками из других областей, вместе ездим на природу, в частности по Калужской области, — говорит Сергей ЗОЛОТАРЁВ. — У нас собралась команда единомышленников. Потому что художники — натуры тонкие, нелегко сходятся с людьми. А здесь мы сошлись по интересам, любовью к природе. С большой радостью встречаемся, работаем, общаемся.

Пленэры длятся по 10 дней, и работаем очень интенсивно. Ещё солнце не встало — идём, пишем. И так практически до ночи. Очень жёсткий режим. На выставке представлены мои работы за последние три года: Угра, Ульяново, Боровск, Козельск… В основном весна, осень, но есть и зимние пейзажи.

М. Решетнёв. «У колодца».

Виктор Кузин. «Площанская обитель».

Евгений Фетисов. «Вечер. Площанская пустынь».

Михаил РЕШЕТНЁВ часто рисует в Калужской области, а в город приехал впервые.

Самый важный зритель для Виктора КУЗИНА — внучка Маша.

Владимир АРЕПЬЕВ не только работает на пленэрах, но и сам организует их.

Для Сергея ЗОЛОТАРЁВА важно, что на пленэрах собирается команда единомышленников.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.