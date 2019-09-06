55 лет Калужскому ТЮЗу: юбиляры принимают поздравления

В пятницу, 6 сентября, в 18.30 на сцене Калужского областного драматического театра состоится открытие 55-го театрального сезона Калужского театра юного зрителя.

Кроме торжественных мероприятий зрителей ждет постановка спектакля «Музей исчезнувших вещей» (автор – Андрей Убогий, режиссер – Михаил Визгов), получивший Золотой диплом Международного театрального фестиваля «Золотой витязь». На юбилейный вечер приглашены все тюзовцы – кто с момента его основания ставил на его площадке спектакли, играл на сцене, устанавливал декорации, занимался в студии и т.д.

Накануне открытия нового юбилейного сезона с поздравлениями в ТЮЗ пришла небольшая делегация Агентства «КП-Калуга» - генеральный директор Галина Гаврилина, редактор газеты «Калужский перекресток» и портала www.kp40.ru Владимир Ивкин, редактор газет «Комсомольская правда – Калуга» и «Калужский объектив» Алексей Зайцев.

Первые тюзовские спектакли были сыграны в 1965 году на различных калужских сценах, своего помещения у театра в то время не было. Режиссерами-постановщиками тех лет были заслуженная артистка РФ Л.В. Вольская и В.М. Цветков. Среди первых актеров – Надежда Ефременко, Валентина Михайлина, Евгений Хакимов, Любовь Слепова, Игорь Береснев, Михаил Визгов, Валерия Ушакова (Визгова).

Последние двое сыграли в последующей судьбе ТЮЗа роль, которую трудно переоценить: ровно половину 55-летней истории театра Михаил Алексеевич является его главным режиссером, а Валерия Николаевна возглавляет его в качестве директора.