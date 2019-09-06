Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 06 сентября
$ 66.05 0.45
72.88 0.19
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

55 лет Калужскому ТЮЗу: юбиляры принимают поздравления

06.09.2019 10:16 2 732 Сергей ПЕТРОВ
55 лет Калужскому ТЮЗу: юбиляры принимают поздравления

В пятницу, 6 сентября, в 18.30 на сцене Калужского областного драматического театра состоится открытие 55-го театрального сезона Калужского театра юного зрителя. 

Кроме торжественных мероприятий зрителей ждет постановка спектакля «Музей исчезнувших вещей» (автор – Андрей Убогий, режиссер – Михаил Визгов), получивший Золотой диплом Международного театрального фестиваля «Золотой витязь». На юбилейный вечер приглашены все тюзовцы – кто с момента его основания ставил на его площадке спектакли, играл на сцене, устанавливал декорации, занимался в студии и т.д.

Накануне открытия нового юбилейного сезона с поздравлениями в ТЮЗ пришла небольшая делегация Агентства «КП-Калуга» - генеральный директор Галина Гаврилина, редактор газеты «Калужский перекресток» и портала www.kp40.ru Владимир Ивкин, редактор газет «Комсомольская правда – Калуга» и «Калужский объектив» Алексей Зайцев.

Первые тюзовские спектакли были сыграны в 1965 году на различных калужских сценах, своего помещения у театра в то время не было. Режиссерами-постановщиками тех лет были заслуженная артистка РФ Л.В. Вольская и В.М. Цветков. Среди первых актеров – Надежда Ефременко, Валентина Михайлина, Евгений Хакимов, Любовь Слепова, Игорь Береснев, Михаил Визгов, Валерия Ушакова (Визгова).

Последние двое сыграли в последующей судьбе ТЮЗа роль, которую трудно переоценить: ровно половину 55-летней истории театра Михаил Алексеевич является его главным режиссером, а Валерия Николаевна возглавляет его в качестве директора.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: культура тюз
Еще новости из рубрики «Культура»

Beatles в Калуге: юбилей альбома отпраздновали четырехчасовым концертом 04.09.2019 15:00

В театральный сезон Калуга вкатится с «Горки» 22.08.2019 15:24

В Калуге начались съёмки фильма об Оке 22.08.2019 14:01

Старейшие, но нестареющие: Калуга готовится к театральному фестивалю 19.08.2019 21:30

Кто выиграл билеты на концерт российского короля рок-н-ролла в Гостином дворе 31.07.2019 09:57

Народные новости
1744 7
rolevoy
2294 14
pozor
2682 24
Политический гурман

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 07 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 07 сентября, 10:40
Натальин день
п. Полотняный Завод, музей
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 08 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 08 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

Жара
Игра Ганнибала
Я иду искать
Эбигейл
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.