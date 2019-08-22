В Калуге начались съёмки фильма об Оке

Съёмки в рамках проекта «Великие реки России» стартовали ещё в июне. Тогда съемочная группа телеканала OCEAN-TV отсняла материал от Дединова до Нижнего Новгорода. Теперь пришла очередь Калуги.

– Наша задача – напомнить зрителям о сокровищах окской земли. Мы начали с истока Оки в Орловской области, затем прошли Козельск, Белев, – говорит ведущая Светлана Маркина. – Эти места богаты историей, за очень короткий срок нам нужно найти самое главное, то, чем гордятся жители.

В Калуге съёмочная группа подготовит материал о планетарии и доме-музее Циолковского, поговорит с калужанами на тему рыбалки и истории края.