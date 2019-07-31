Кто выиграл билеты на концерт российского короля рок-н-ролла в Гостином дворе

Как мы уже рассказывали, в ближайшую пятницу, 2 августа, в Гостином дворе в Калуге пройдёт концерт Дениса Мажукова. Российский маэстро рок-н-ролла представит программу «От буги-вуги до рок-н-ролла».
Денис Мажуков – российский пианист, певец и композитор, рождённый играть и петь традиционный рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз на международном уровне именно так, как это и следует делать по самым высоким, классическим стандартам, - отмечают организаторы. - Во всем мире его называют «российским королем рок-н-ролла».
Также Мажуков – единственный россиянин, выступивший хедлайнером на закрытии самого грандиозного европейского фестиваля рок-н-ролла – «Summer Jamboree Rock-n-Roll Festival» в августе 2015 года.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Евгении Трофимовой. Поздравляем!
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